الرياض 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسهنأ رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام المهندس أسامة الرميان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بمناسبة تحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة وتعيينه وزيراً للرياضة.ونوه بإعلان سمو وزير الرياضة إطلاق النسخة الأولى من دورة الألعاب السعودية بالرياض في الفترة من 24 مارس المقبل إلى الأول من أبريل، كأكبر حدث رياضي في تاريخ المملكة تحت شعار (بيننا أبطال).وقال :"نحن في مرحلة جديدة نسعد فيها على أرض هذا الوطن الطيب بحدث رياضي يُضاف إلى سلسلة الأحداث التي تنظمها المملكة في تاريخها ، برعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - ومتابعة واهتمام من سمو وزير الرياضة".وأضاف: "نسعد بأن نعلن أنه تم إدراج رياضة كمال الأجسام ضمن دورة الألعاب السعودية بجوائز مالية ضخمة داعياً اللاعبين السعوديين إلى سرعة التسجيل في موقع الدورة www.saudigames.sa وهي المنصّة التي سيتمكّن من خلالها الرياضيون من التسجيل للمشاركة في الحدث الرياضي الأضخم في تاريخ المملكة.// انتهى //00:21ت م0151