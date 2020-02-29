نيامي 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر، تركي بن ناجي العلي، بالعاصمة نيامي، في حفل افتتاح الدورة السادسة لمعرض الزراعة والمياه والبيئة بالعاصمة نيامي.وترأس الحفل دولة رئيس الوزراء في جمهورية النيجر بريجيني رافيني، بحضور معالي وزير الزراعة والرعي البادي أبوبا، وعدد من الوزراء في الحكومة النيجرية، والسفراء المعتمدين لدى جمهورية النيجر، والمنظمات الإقليمية والدولية المهتمة في مجال الزراعة والبيئة .يذكر أن هذا المعرض يعقد سنويًا في مثل هذا التاريخ، ويحضره ممثلي عدد كبير من وزراء الزراعة والبيئة في دول الساحل الإفريقي، ودول شمال المغرب العربي.// انتهى //02:31ت م0157