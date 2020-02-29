الرياض 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسرفع المنتخب السعودي لرفع الأثقال من حصيلته من الميداليات إلى 54 ميدالية في منافسات اليوم الثالث من بطولات غرب آسيا للناشئين والشباب والكبار التأهيلية لأولمبياد طوكيو 2020م والمقامة بمدينة دبي وسط مشاركة أكثر من 88 رباعاً ورباعة يمثلون 14 دولة.وجاءت حصيلة أخضر الأثقال بعد تتويج الرباعون المشاركون في أوزان 73 و 81 كجم، حيث انتزع الرباع محمود آل احميد 3 ميداليات ذهبية بالخطف والنتر والمجموع بمنافسات وزن 73 كجم ببطولة غرب آسيا للكبار، وتوج حسن البحراني بمثلها في بطولة غرب آسيا للشباب، فيما نال جواد آل حمقان فضيتين وبرونزية ببطولة الناشئين، وجاءت نتائج منافسات وزن 81 كجم بخطف الرباع نواف العيد 3 ميداليات ذهبية بمنافسات بطولة الناشئين، وتوج علي العبندي بذهبية النتر وفضيتي الخطف والمجموع ببطولة غرب آسيا للشباب.ويواصل رباعو الاخضر سعيهم في استمرار تعزز صدارتهم للبطولات الثلاث في دبي وانتزاع المزيد من الميداليات باسم الوطن في البطولات، بمشاركة الرباعين محسن آل إسماعيل وحسين الماجد في منافسات وزن 89كجم، ويشارك علي العثمان بمنافسات وزن 96كجم، فيما يخوض علي الخزعل وتركي اليامي و جهاد الغزوي منافساتهم في وزن 102‪ و +102‪ كجم، ويختتم رباعو الأخضر البطولة بمشاركتهم في منافسات وزن 109‪و +109‪ كجم بمشاركة الخماسي مصطفى الميلاد و أحمد الحمقان و حسن آل رضي و رضا الرشيد وعبد الله الشمراني.ونال الأخضر في بطولة غرب آسيا للناشئين 24 ميدالية 9 ذهبيات و11 فضية و4 برونزيات، فيما نال في بطولة غرب آسيا للشباب 15 ميدالية "12 ذهبية و3 فضيات ، وحقق في بطولة غرب آسيا للكبار للرجال 12 ميدالية جميعها ذهبية ، وفي بطولة غرب آسيا للكبار للسيدات 3 ميداليات فضية .//انتهى //02:41ت م0158