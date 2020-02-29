اقتصادي / الأسهم الأمريكية: ستاندرد اند بورز يتكبد أكبر خسارة منذ أزمة 2008
السبت 1441/7/5 هـ الموافق 2020/02/29 م واس
نيويورك 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واس
تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 للجلسة السابعة على التوالي اليوم الجمعة ليكابد المؤشر القياسي أكبر خسارة أسبوعية له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 بفعل المخاوف المتنامية من أن يفضي فيروس كورونا سريع الانتشار إلى ركود اقتصادي، رغم تقلص خسائر الأسهم في ختام الجلسة.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 356.88 نقطة بما يعادل 1.39 بالمئة إلى 25409.76 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 24.7 نقطة أو 0.83 بالمئة ليسجل 2954.06 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 0.89 نقطة أو 0.01 بالمئة ليصل إلى 8567.37 نقطة.
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