الرياض 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا للرياح السطحية على مناطق ( الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، مكة المكرمة )وسماء غائمة الى غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على وسط وشرق المملكة .وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .// انتهى //06:18ت م0002