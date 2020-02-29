سياسي / استراليا توسع شبكتها الدبلوماسية في منطقة المحيط الهادئ وتعين أول سفير مقيم في جمهورية بالاو
السبت 1441/7/5 هـ الموافق 2020/02/29 م واس
كانبيرا 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس
اعلنت وزيرة الخارجية الاسترالية السيناتورة ماريز باين في بيان صادر عن مكتبها عن تعيين السيدة رايتشيل تيرنر في منصب أول سفيرة مقيمة لأستراليا في جمهورية بالاو وذلك بعد افتتاح استراليا لسفارة في بالاو في 17 ديسمبر 2019م كجزء من استراتيجية تعزيز الشبكة الدبلوماسية الأسترالية في منطقة المحيط الهادئ.
وقالت الوزيرة باين "إن توسيع نطاق وجودنا الدبلوماسي في منطقة المحيط الهادئ يعتبر أمر حيوي لمصالحنا في المنطقة".
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