كانبيرا 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واساعلنت وزيرة الخارجية الاسترالية السيناتورة ماريز باين في بيان صادر عن مكتبها عن تعيين السيدة رايتشيل تيرنر في منصب أول سفيرة مقيمة لأستراليا في جمهورية بالاو وذلك بعد افتتاح استراليا لسفارة في بالاو في 17 ديسمبر 2019م كجزء من استراتيجية تعزيز الشبكة الدبلوماسية الأسترالية في منطقة المحيط الهادئ.وقالت الوزيرة باين "إن توسيع نطاق وجودنا الدبلوماسي في منطقة المحيط الهادئ يعتبر أمر حيوي لمصالحنا في المنطقة".// انتهى //07:21ت م0003