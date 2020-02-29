عام / الولايات المتحدة ترفع تحذيرها المتعلق بالسفر إلى إيطاليا الي الدرجة الثالثة
السبت 1441/7/5 هـ الموافق 2020/02/29 م واس
واشنطن 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس
رفعت وزارة الخارجيّة الأميركيّة تحذيرها المتعلق بالسفر إلى إيطاليا امس الجمعة 28 فبراير 2020. الي الدرجة الثالثة، ناصحة بإعادة النظر في السفر إلى هناك، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية، ان "هناك إمكانية محدودة للرعاية الطبية الكافية في المناطق المتأثرة بالفيروس في إيطاليا" التي تُعتبر مقصدا رئيسيا للسياح الأميركيين.
// انتهى //
07:21ت م
0004