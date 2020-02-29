واشنطن 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسرفعت وزارة الخارجيّة الأميركيّة تحذيرها المتعلق بالسفر إلى إيطاليا امس الجمعة 28 فبراير 2020. الي الدرجة الثالثة، ناصحة بإعادة النظر في السفر إلى هناك، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية، ان "هناك إمكانية محدودة للرعاية الطبية الكافية في المناطق المتأثرة بالفيروس في إيطاليا" التي تُعتبر مقصدا رئيسيا للسياح الأميركيين.// انتهى //07:21ت م0004