إسلام آباد 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي الذي أصدر توجيهاته إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد، مع تأكيده بأن الوضع تحت السيطرة، وليس هناك حاجة إلى الهلع.وأخبرت عن تأكيد السلطات الباكستانية بتحسن حالة المصابين الاثنين بفيروس كورنا في باكستان، وعدم ظهور أي إصابات جديدة.وأشارت إلى اعتبار وزير الخارجية الباكستاني اتفاق السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان، بأنه لحظة كبيرة لأفغانستان وشعبها، وكذلك شرف لباكستان التي ساهمت في إنجاحه.وتطرقت إلى قلق باكستان إزاء التطورات الأخيرة في منطقة إدلب بسوريا، واعتبارها تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين.وتناقلت إدانة منظمة التعاون الإسلامي أعمال العنف التي استهدفت المسلمين في العاصمة الهندية نيودلهي، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وإحراق المساجد ومنازل وأسواق المسلمين.وأخبرت كذلك عن عزم باكستان على تعزيز قدراتها القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية والتهديدات المتزايدة لأمنها وسلامتها الوطنية.اقتصادياً تطرقت إلى انخفاض معدل التضخم بنسبة 1.16 في المئة في جميع أنحاء باكستان خلال الأسبوع الماضي.في الشأن الإقليمي عرجت إلى تخفيف السلطات الهندية تخفيف القيود على حظر التجوال في العاصمة نيودلهي بعد تراجع حدة المواجهات الطائفية.// انتهى //07:29ت م0006