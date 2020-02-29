الرياض 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:تعليق دخول الخليجيين لمكة والمدينة.. مؤقتاً.سعود بن نايف يرعى فعاليات يوم الدفاع المدني «السلامة أولاً».أمير القصيم يشكر رئيس بلدية عيون الجواء.تركي بن طلال يرعى ورشة العمل الدولية للحدائق والطرق النموذجية.نيابة عن خادم الحرمين.. منصور بن متعب يعزي أسرة حسني مبارك.وزير داخلية الإمارات العربية المتحدة يصل الرياض.المملكة حريصة على راحة ضيوف الرحمن وسلامتهم.وفد من السفارة السعودية بالبحرين يطلع على حالات مصابي كورونا.تعليق الدخول لجميع التأشيرات من الدول المتفشي بها الفيروس.تأكيد ياباني على ضرورة عودة غصن.واشنطن تقلِّم أظافر «حزب الله».«كورونا» يعزل الرئيس المنغولي 14 يوماً.// يتبع //08:36ت م0007