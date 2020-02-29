السيح 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واستبدأ إدارة تعليم الخرج غداً، تطبيق الدوام الصيفي في مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي للبنين و البنات بقطاعي التعليم في السيح والدلم.وأكدت الإدارة على قادة وقائدات المدارس ورياض الأطفال، اعتماد الدوام الصيفي وحث أولياء أمور الطلاب والطالبات على توجيه أبنائهم بالالتزام بالمواعيد المحددة لما فيه مصلحة العملية التعليمية والتربوية، على أن يكون موعد الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 6.45، وبدء الحصة الأولى عند الساعة 7.00.// انتهى //09:08ت م0011