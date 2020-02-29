طرابلس 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع العسكرية في البلاد ، مبينة تواصل خرق الهدنة من طرفي النزاع في العاصمة طربلس، حيث اندلعت الاشتباكات في عدة محاور جنوب العاصمة ، ومواصلة القصف العنيف بالمدفعية والصواريخ لمنطقة قصربن غشير، ومطار معتيقة، ومنطقة أبوسليم بطربلس، وسط سقوط قتلى أتراك في مطار معتيقة .وأشارت الصحف إلى إدانة القادة الأمنيين والقوات المساندة لها ومديرية أمن طرابلس وعمداء بلديات طرابلس الكبرى ومنظمات المجتمع المدني، تفرد البعثة الأممية بالقرار السياسي في كل ما يتعلق بليبيا وحصر إختيارات أعضاء مجموعات الحوار في فئة لا تمثل كل الشعب الليبي، مطالبين بتمثيل حقيقي لليبيين ينبع من اختيارهم وليس بفرض شخصيات الأمر الواقع.ونوهت إلى دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح،أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية التي ستعقد الإثنين المقبل ببنغازي،موضحا أن الجلسة ستناقش تداعيات المسار السياسي للحوار الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة وتجاوزات البعثة الأممية تجاه السلطات الشرعية الممثلة لإرادة الشعب الليبي.وتناولت دعوة وزير داخلية فتحي باشاغا إلى مواصلة المسار السياسي في مدينة برلين برعاية الأمم المتحدة، موضحا حوارنا في جنيف هو مع الليبيين الممثلين لجميع الدوائر الانتخابية .وتطرقت إلى تحذير المبعوث الدولي غسان سلامة من تداعيات انهيار الهدنة في ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، معبرا عن خشيته من تحول الصراع في ليبيا إلى حرب إقليمية مع تدخل أطراف خارجية،موضحا أن مناطق كثيرة في العاصمة طرابلس تعرضت للقصف.وعرجت الصحف تصريحات الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ودعوته إلى الإسراع بإجراء حوار شامل في ليبيا لا يستثني أحداً ، مشددا على ضرورة أن تسخّر لنجاح الحوار الشامل جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.// انتهى //09:17ت م0012