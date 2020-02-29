الخرطوم 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إخفاق وفدا الحكومة السودانية الجبهة الثورية، في المفاوضات الجارية، بينهما بجوبا في الوصول إلى اتفاق بشأن تعيين ولاة مدنيين للولاياتوتشكيل البرلمان الانتقالي.وتحدثت صحف الصباح عن شن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في غضون 24 ساعة، أكثر من 25 غارة على مواقع وتحركات للميليشيات في مديريتي الغيل والمصلوب جنوب غرب الجوف، وفي مديرية مجزر جنوب الغيل.ولفتت الانتباه إلى استهداف قوات الجيش الوطني الليبي، أمس، أهدافاً عسكرية للقوات التركية داخل قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس.ونشرت صحف السبت إعلان جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى أن طواقمها تعاملت مع 90 إصابة بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا قرب نابلس.وسلطت الضوء على تدفق آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء من تركيا إلى اليونان براً وبحراً، أمس بعد أن هددت تركيا بعدم منعهم من التوجه إلى أوروبا.// انتهى //09:38ت م0014