الرياض 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس جيلكو كومشيتش رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:55ت م0016