القاهرة 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن بلاده تسعى لإتاحة المزيد من التيسيرات في مختلف الإجراءات التي تتعلق بالصادرات والواردات بما يسهم في دفع عجلة الانتاج.وسلطت الضوء على المباحثات التي أجراها وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي مع القادة العسكريين الباكستانيين، وتناولت تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وذلك خلال زيارته إلى باكستان.ونشرت صحف السبت دعوة الهيئة الوطنية لمسيرات العودة ومواجهة الخطة الأمريكية الفلسطينيين لاستمرار الفعاليات والاعتصامات والاشتباك المفتوح مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في جميع مواقع التماس للتصدي لجرائم إسرائيل على الأرض ومواجهة الخطة الأمريكية.ورصدت الوضع على الساحة الليبية، مبرزة مقتل 10 جنود أتراك في القصف الذي شنته قوات الجيش الليبي على قاعدة معيتيقة.وتناقلت تحذير وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، من استمرار بعض الدول في تصدير أسلحة إلى ليبيا في مخالفة للحظر الأممي، متوعدًا إياها بالعقاب.وتحدثت صحف القاهرة عن اعتقال الشرطة الهندية 514 شخص بعد أعمال العنف التي اندلعت في العاصمة نيودلهي.// انتهى //10:03ت م0018