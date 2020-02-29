الكويت 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسأعلنت السلطات الصينية اليوم ارتفاع حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) إلى 2838 شخصًا بالإضافة إلى تسجيل 79389 حالة إصابة مؤكدة في عموم البلاد.وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقرير يومي أنه تم تسجيل 427 حالة إصابة جديدة مؤكدة و47 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأوضحت أن الحالات بينها 423 إصابة في مقاطعة (هوبي) بوسط الصين مركز تفشي الفيروس و45 حالة وفاة في المقاطعة ذاتها بالإضافة إلى حالة وفاة في العاصمة (بكين) وحالة وفاة أخرى في مقاطعة (خنان).وأضافت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة التي تم الاشتباه بها بلغ 248 حالة ،مبينة أن عدد الحالات الخطرة انخفض إلى 7664 في حين غادر المستشفيات منذ ظهور الفيروس وانتشاره 39049 مريضا بعد تماثلهم للشفاء.// انتهى //10:13ت م0019