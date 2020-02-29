رام الله 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية المنددة بـ"صفقة القرن" والاستيطان في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.وأشارت صحف السبت إلى توقيع رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك، مذكرة تفاهم حول قضايا النزاهة ومكافحة الفساد وخلق بيئة عمل نظيفة، مع رئيس الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد شارل دوشن، تعزيزا لعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بدعوته الاتحاد الأوروبي، إسرائيل لوقف بناء المستوطنات، وتعليق نشر المناقصات، والامتناع عن أي تدابير تهدف إلى النهوض بخطط البناء هذه، باعتبار المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.وأوردت صحف فلسطين دعوة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني اللواء جبريل الرجوب خلال مشاركته في الدورة الثانية للمجلس الوزاري الدائم للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة، والمنعقدة في العاصمة الأذرية باكو، ، إلى استنهاض المسؤولية التاريخية والدينية والأخلاقية والقانونية، التي تتحملها منظمة التعاون الإسلامي تجاه القضية الفلسطينية.وواكبت إعلان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن الاتحاد الأوروبي قلق من "مخاطر مواجهة عسكرية دولية كبرى" في سوريا وسيتخذ "كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه في مجال الأمن".وتطرقت إلى ارتفاع عدد قتلى الجنود الأتراك جراء عمليات القصف من قبل الجيش السوري على إدلب إلى 33، فيما أصيب 32 آخرون.// انتهى //10:18ت م0020