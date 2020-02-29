عام / بلدية الخرج تصادر محاصيل زراعية من الباعة الجائلين في أحياء السيح
السبت 1441/7/5 هـ الموافق 2020/02/29 م واس
السيح 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس
صادرت بلدية الخرج مساء أمس كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية، خلال حملة مكثفة على مواقع انتشار الباعة الجائلين في عدد من الأحياء بمدينة
السيح ، والباعة الذين يستغلون الأرصفة في الميادين والحدائق العامة وحول المساجد لعرض مبيعاتهم.
وأهابت بلدية الخرج بجميع المواطنين والمقيمين التعاون مع الإدارات الخدمية في جهاز البلدية ، والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح أو في المراكز والقرى التي تقع ضمن نطاق خدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.
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10:28ت م
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