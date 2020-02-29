السيح 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسصادرت بلدية الخرج مساء أمس كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية، خلال حملة مكثفة على مواقع انتشار الباعة الجائلين في عدد من الأحياء بمدينةالسيح ، والباعة الذين يستغلون الأرصفة في الميادين والحدائق العامة وحول المساجد لعرض مبيعاتهم.‏وأهابت بلدية الخرج بجميع المواطنين والمقيمين التعاون مع الإدارات الخدمية في جهاز البلدية ، والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح أو في المراكز والقرى التي تقع ضمن نطاق خدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.// انتهى //10:28ت م0023