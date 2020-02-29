بيروت 5 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسركزت الصحف الصادرة اليوم على قلق اللبنانيين من تفشي فيروس كورونا المستجد في بلادهم فعرضت في هذا السياق إعلان حكومة لبنان إقفال المدارس والثانويات الخاصة والرسمية والجامعات أسبوعا وأخبرت عن قرار وزارة الأشغال العامة والنقل بوقف الرحلات من الدول التي تشهد تفشيا لهذا الفيروس الخطير.فلسطينيا أشارت الى إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء تنشقهم للغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الجنود الإسرائيليين في منطقة جبل العرمة في بلدة بيتا قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.ونقلت عن المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة قلقه من إمكانية تحول الحرب الدائرة حاليا في هذا البلد إلى حرب إقليمية بسبب اشتراك أطراف غير ليبية فيها.وتطرقت صحف لبنان إلى رفع منظمة الصحة العالمية خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم إلى أعلى مستوى ودعوتها جميع الدول التي لم تسجل فيها إصابات بعد إلى الاستعداد لوصول الوباء وتحذيرها بأن تلك الدول سترتكب خطأ مميتا إن ظنت أنها بمنأى منه.// انتهى //10:28ت م0024