القاهرة 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسيبدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط زيارة رسمية إلى الجزائر اليوم في إطار الاعداد للقمة العربية الحادية والثلاثين المقبلة المنتظر عقدها في الجزائر.وأشار الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، في تصريح اليوم، إلى أن أبو الغيط سيلتقي خلال الزيارة مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ووزير الخارجية صبري بوقدوم، لمناقشة عدد من الملفات الاقليمية الهامة في المنطقة العربية في مقدمتها الوضع في ليبيا وسوريا وآخر تطورات القضية الفلسطينية.وأوضح أن المباحثات ستتطرق إلى موعد القمة المقبلة، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل للجامعة العربية في 4 مارس المقبل.// انتهى //10:31ت م0025