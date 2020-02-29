القاهرة 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسدعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كافة الأطراف المتصارعة على الأرض السورية إلى وقف فوري لإطلاق النار في شمال غرب سوريا.وحذر أبو الغيط، في بيان اليوم، من خطورة تصاعد المواجهات العسكرية المترتبة على التدخلات الإقليمية والدولية على الساحة السورية والتي ساهمت في تفاقم الوضع الميداني وتقويض فرص الحل السلمي للأزمة السورية، وتداعيات الوضع المضطرب على أمن واستقرار سوريا ومن ثم المنطقة.وأكد أن التصعيد العسكري في شمال غرب سوريا شكل نموذجًا صارخا لانتهاك القانون الدولي الإنساني، وتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة بتشريد ما يزيد عن مليون نازح سوري ومواصلة استهداف المنشآت المدنية من مدارس ومستشفيات، مشددًا على أهمية التزام كافة الأطراف بقرارات واتفاقات وقف إطلاق النار.وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى مسؤولية مجلس الأمن في إقرار هدنة إنسانية فورية وتوفير المساعدة العاجلة لأكثر من ثلاثة ملايين سوري.ودعا لإطلاق مفاوضات جدية تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف تفعيل المسار السياسي، والدفع في اتجاه تنفيذ العملية السياسة وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، مشددًا على أن اللجوء للحل العسكري لن يجلب سوى مزيد من الدمار والتشريد وإراقة الدماء.// انتهى //10:57ت م0027