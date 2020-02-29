المدينة المنورة 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واساختتمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمدينة المنورة أمس, "معرض قيم للأشخاص ذوي الإعاقة"، بحضور مدير الجمعية الدكتور يعقوب البشاوري ومدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية مياه المدينة المنورة محمد التاسي.واشتمل المعرض الذي لاقى حضوراً كبيراً من الزوار، على العديد من أعمال وتصاميم ذوي الإعاقة ومن لجان الفنون التشكلية والخط العربي ولجنة التصوير الضوئي والفنون الحرفية.وفي ختام الفعالية تم تكريم المشاركين والداعمين والمنظمين للمعرض.// انتهى //10:59ت م0028