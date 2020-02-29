جدة 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة يشمل الخرمة والمويه وتربة،ورنية والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة .وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة السادسة مساءً.// انتهى //11:20ت م0030