بغداد 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على الجلسة الاستثنائية التي من المقرر أن يعقدها مجلس النواب العراقي غداً الأحد للتصويت بمنح الثقة لحكومة المكلف محمد توفيق علاوي, وهي الجلسة التي كان مقرراً عقدها اليوم وتم تأجيلها إلى الغد بناء على طلب علاوي بهدف إكمال تشكيلته الوزارية المثيرة للجدل.وتناولت الصحف ماوصفتها بالانقسامات والتحديات السياسية التي مازالت حكومة علاوي المقترحة تواجهها نتيجة تباين وجهات نظر الكتل السياسية بين مؤيد ومعارض.ورأت الصحف بأن جلسة يوم غد الأحد تمثل الفرصة الأخيرة لمجلس النواب، الذي فشل الخميس الماضي في عقد جلسته الاستثنائية لتمرير التشكيلة الحكومية, بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.وتطرقت صحف اليوم إلى الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات العراقية في مواجهة فايروس "كورونا " الذي سجلت وزارة الصحة ستة إصابات به حتى الآن.// انتهى //11:53ت م0031