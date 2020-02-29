الجزائر 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020م واسركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على محادثات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- خلال الزيارة الرسمية التي قام بها للمملكة، مبرزة أن تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك تصدرت جدول أعمال قمة قائدي البلدين الشقيقين.وعرجت صحف السبت على تنديد وزارة الخارجية الفلسطينية بالجرائم الي يواصل الاحتلال الاسرائيلي ومجموعات المستوطنين ارتكابها في جنوب وجنوب غرب نابلس، معتبرة إياها حربا مفتوحة ضد الفلسطينيين العزل.وأشارت إلى توصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، إلى اتفاق يفضي إلى تهدئة التوتر ووقف التصعيد العسكري في محافظة إدلب، وذلك بعد ضربة جوية تلقتها القوات التركية فقدت فيها 33 جنديا.وأشارت إلى ترحيب مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، بقرار الاتحاد إرسال مراقبين عسكريين إلى ليبيا، بما يسهم في وضع حد لمحاولات توسيع رقعة الصراع في منطقة شمال افريقيا والساحل.// انتهى //13:01ت م0038