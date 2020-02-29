جيزان 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان صباح غدٍ, انطلاق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني الذي يقام تحت شعار "السلامة اولاً" ، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.وأكد مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد الدكتور عبدالله بن عايض الشهري جاهزية مديرية الدفاع المدني بجازان والإدرات والمراكز التابعة لها لتنفيذ الفعالية التي ستتصمن معرضاً توعوياً بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية، وستنفذ بمدينة جيزان وجميع المحافظات في جميع إدارات الدفاع المدني بالمنطقة وفق الأهداف الموضوعة لهذه الاحتفالية، سعياً لإيصال الرسالة التوعوية لجميع شرائح المجتمع من خلال إقامة عدد من المعارض والبرامج التوعوية وعقد المحاضرات وورش العمل المتخصصة وتنفيذ الزيارات وتفعيل الشراكة المجتمعية مع القطاعين الحكومي والخاص.وبين أن المعرض المصاحب لهذه المناسبة سيقام بمركز الراشد مول على مدى خمسة أيام , وسيتضمن العديد من الأركان التوعوية والمسابقات التوعوية والعروض والمسرحيات الهادفة, معرباً عن سعادته وجميع منسوبي الدفاع المدني بمنطقة جازان بهذه المناسبة, التي تأتي امتداداً لما تجده مديرية الدفاع المدني بجازان من متابعة دائمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه, راجياً السلامة والعون والتوفيق للجميع.//انتهى//13:02ت م0039