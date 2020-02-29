بيش 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسنظمت جمعية المتقاعدين بمنطقة جازان مساء أمس، أمسية ثقافية بعنوان "الشعر الشعبي ـ ألوانه وجمالياته"، بحضور محافظ بيش حسن بن عبدالله أبوشرحة ورئيس مجلس إدارة الجمعية كرامة بن علي الأحمر .وتضمنت الأمسية التي شارك فيها عدد من الأدباء والشعراء، التعريف بالشعر الشعبي وأنواعه وارتباطه بحياة الناس ، وأشهر أنواع الشعر بمحافظة بيش .وجاءت الأمسية ضمن البرامج الثقافية للجمعية، التي تسعى من خلالها لتعزيز دورها في الاستفادة من الخبرات التراكمية للمتقاعدين .// انتهى //13:03ت م0040