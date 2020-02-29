ثقافي / أمسية ثقافية عن الشعر الشعبي في بيش
السبت 1441/7/5 هـ الموافق 2020/02/29 م واس
بيش 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس
نظمت جمعية المتقاعدين بمنطقة جازان مساء أمس، أمسية ثقافية بعنوان "الشعر الشعبي ـ ألوانه وجمالياته"، بحضور محافظ بيش حسن بن عبدالله أبوشرحة ورئيس مجلس إدارة الجمعية كرامة بن علي الأحمر .
وتضمنت الأمسية التي شارك فيها عدد من الأدباء والشعراء، التعريف بالشعر الشعبي وأنواعه وارتباطه بحياة الناس ، وأشهر أنواع الشعر بمحافظة بيش .
وجاءت الأمسية ضمن البرامج الثقافية للجمعية، التي تسعى من خلالها لتعزيز دورها في الاستفادة من الخبرات التراكمية للمتقاعدين .
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13:03ت م
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