تونس 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسواكبت الصحف التونسية الصادرة اليوم فعاليات موكب تسلم وتسليم المهام بين رئيس الحكومة التونسية المتخلي يوسف الشاهد ورئيس الحكومة الجديد الياس الفخفاخ ،ونقلت دعوة الفخفاخ خلال المناسبة إلى الحفاظ على الاستقرار السياسي في البلاد خاصة وأن تونس كانت قد عانت من تغيير الحكومات مؤكداً استعداده على رأس الحكومة لخدمة البلاد.مغاربيا ، تناقلت في الشأن الليبي إعلان مصدر من الجيش الليبي مقتل نحو 15 جنديا تركيا في قصف استهدف موقعا داخل مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس ، مشيرة إلى أن القصف المدفعي كان قد تجدد جنوب العاصمة الليبية طرابلس وأعلن عن سقوط نحو 60 قذيفة على المطار ما دعا إلى تعليق الملاحة الجوية مجددا.وتعرضت صحف السبت إلى نبأ إعطاء السلطات الإسرائيلية الضوء الأخضر لمشروع بناء نحو 1800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة قبل أقل من أسبوع عن موعد الانتخابات التشريعية الحاسمة بالنسبة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو .وواصلت متابعتها استمرار تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في دول العالم مما دفع عدداً من الدول العربية خاصة من اتخاذ إجراءات صارمة ومشددة لمواجهة تفشي هذا الفيروس ، مخبرة عن خضوع الرئيس المنغولي خاتما باتولغا والوفد المرافق له للحجر الصحي بعد عودتهم أمس من زيارة للصين استغرقت يوماً واحداً.دوليا، اهتمت بتهديد بريطانيا بإنهاء مفاوضاتها حول التجارة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بعد "بريكست" إذا لم تتمكن من الاتفاق على خطوط عريضة لاتفاق تجارة بحلول شهر يونيو القادم .// انتهى //13:06ت م0041