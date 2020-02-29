جيزان 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش ، و الحرث، والداير بني مالك ، والدرب ، والريث، والعارضة ، وصامطة ، وصبيا ، وفرسان ، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //13:07ت م0042