الرباط 05 رجب 1441 ه موافق 29 فبراير 2020 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم،تأكيد وزارة الصحة المغربية أنه لم يسجل لحد اليوم، أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة وأن إجراءات صارمة اتخذت لمواجهة الوباء.وتطرقت الصحف إلى قرار المملكة العربية السعودية، تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة ،وزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة ،في إجراء وقائي للحيلولة دون وصول فيروس كورونا المستجد إلى البلاد.وتابعت الصحف تطورات الأزمة السورية، في ظل تقدم القوات السورية وكسبها لمواقع جديدة بمحافظة إدلب.ولفتت إلى أن القوات التركية في سوريا قد تلقت ضربة كبيرة في المعركة بسقوط أكثر من 35 جنديا تركيا في قصف الجيش السوري لمواقع بالمحافظة.وتناولت الصحف التطورات السياسية في العراق، مشيرة إلى فشل الساسة العراقيين في الاتفاق على حكومة جديدة، مما يطيل أمد الأزمة التي حالت دون معالجة اضطرابات غير مسبوقة.اقتصاديا، تناقلت الصحف توقعات صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد العالمي ،حيث توقع أن يكون لفيروس كورونا المستجد تأثير على النمو الاقتصادي العالمي.// انتهى //13:25ت م0044