الرياض 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، المهندس عامر المبيض الفائزين في منافسات بطولة الجولة الذهبية للمبارزة (عمومي وتحت 13 عاماً) في الأسلحة الثلاث (الابيه والسايبر والشيش)، التي اختتمت اليوم على صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.وحقق محسن الشطي (النور) ذهبية سلاح الشيش في منافسات العمومي، وحصل حسين الطويل (الهدى) على الميدالية الذهبية في سلاح الابيه، ونال علي آل حسين (الهدى) ذهبية سلاح السايبر.وفي منافسات تحت 13 عاماً، حصل محمد راغب (مدارس الرياض) على الميدالية الذهبية في سلاح الشيش، وحقق أحمد هزازي (الجزيرة) الميدالية الذهبية في سلاح الابيه، فيما حصل طه الهاشم (العمران) على الميدالية الذهبية في سلاح السايبر.// انتهى //13:27ت م0046