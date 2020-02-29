الكويت 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسأكدت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنها لم تسجل في دولة الكويت أية إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.وقالت الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة والوكيلة المساعدة للخدمات الطبية المساندة بالتكليف الدكتورة بثينة المضف في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة إن جميع الحالات التي تم تسجيلها سابقا تتمتع بصحة جيدة.وأوضحت المضف أن عملية إجلاء المواطنين من الدول التي تم تسجيل حالات إصابات مرتفعة بها مستمرة ويتم التعامل معها حسب الإجراءات المتبعة للوقاية مضيفة أنه تم التعامل مع 35 راكبا قادما من العراق وتحويلهم إلى مراكز العزل و 52 راكبا قادما من إيطاليا تم تفقد حالتهم الصحية.// انتهى //13:27ت م0047