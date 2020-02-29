كوالالمبور 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسأعلن القصر الوطني الماليزي اليوم عن تعيين محي الدين ياسين رئيسا للوزراء.ونقلت وكالة الأنباء الماليزية "برناما" عن مشرف القصر الوطني أحمد فاضل شمس الدين قوله "إن مراسم حلف اليمين الدستورية لرئيس الوزراء الثامن ستقام في القصر يوم غد الأحد".وأضاف شمس الدين أن "الملك السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله قد أبدى رضاه عن تعيين محي الدين ياسين رئيس الوزراء الماليزي الثامن، وفقاً لما ينص عليه الدستور الماليزي".// انتهى //13:30ت م0048