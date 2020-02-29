بيروت 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسقال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم إن ضربات جوية وبرية تركية على قوات النظام السوري في إدلب أسفرت عن مقتل 48 من "قوات النظام والمسلحين الموالين لها" في الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأوضح المرصد في بيان له اليوم أن الطائرات الحربية السورية والروسية واصلت الضربات الجوية اليوم على مدينة سراقب الاستراتيجية في إدلب والتي تمثل بؤرة للقتال المتصاعد في الأيام القليلة الماضية بين دمشق وقوات المعارضة المدعومة من تركيا.// انتهى //13:34ت م0051