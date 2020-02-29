الخرطوم 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسرحبت جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان بقرار المملكة العربية السعودية تعليق تأشيرات العمرة مؤقتاً؛ اعتباراً واحترازاً مما يجري في العالم من بلاء انتشار فيروس كورونا، وتحسباً واستباقاً لخطر انتشاره من الدول التي تعاني منه إلى بلاد الحرمين.وقال الرئيس العام للجماعة الدكتور إسماعيل الماحي:" القرار صائب وموفق، واحتراز معتبر ، يتفق مع نهج المملكة في اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وفق ما تمليه الدراسات والتوصيات من الجهات الطبية المختصة داخل المملكة وخارجها من منظمات عالمية ودولية تتابع تطور انتشار هذا المرض"، مشيراً إلى أن القرار يتيح الفرصة للجهات المختصة في المملكة والدول الأخرى لإحكام التدابير والإجراءات اللازمة لسلامة وصحة قاصدي الحرمين الشريفين والمواطنين والمقيمين.// انتهى //13:42ت م0052