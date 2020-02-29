أثينا 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسمنعت اليونان 4 آلاف مهاجر قادمين من تركيا من دخول أراضيها "بشكل غير قانوني".وقال المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيستاس في تصريح للصحفيين اليوم "واجهت اليونان أمس الجمعة محاولة منظمة وغير قانونية لخرق حدودنا بأعداد كبيرة وتمكنت من التغلب عليها"، موضحاً "قمنا بحماية حدودنا وحدود أوروبا منعنا 4 آلاف محاولة دخول غير قانونية إلى داخل حدودنا.// انتهى //14:10ت م0053