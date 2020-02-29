الرياض 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واستوّج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت "تحكم" سعود الفغم الفائزين في بطولة القصب للرياضات اللاسلكية التي نظمها الاتحاد أمس الجمعة في ميدان القصب بالتعاون مع بلدية القصب كأول بطولة بعد اعتمادها من هيئة الطيران المدني، بحضور رئيس بلدية القصب المهندس دغيشم بن فهد الدغيشم.وشارك في البطولة 29 متسابقاً 16 منهم في فئة الطائرات و13 متسابقاً من فئة السيارات، وجاءت نتائج منافسات البطولة كالتالي:1- فئة طائرات الهليكوبتر المركز الأول فيصل أبو حميد. المركز الثاني محمد العصيمي. المركز الثالث عبدالهادي عزوز.2- فئة طائرات 3D المركز الأول سعد العجمي. المركز الثاني أيمن الحميضي. المركز الثالث عادل الجميلي.3- فئة طائرات الجت المركز الأول حمد الرفدان. المركز الثاني أحمد العنزي. المركز الثالث خالد الجخيدب.4- فئة السيارات الكهربائية: المركز الأول مهدي العيسى. المركز الثاني محمد الكثيري. المركز الثالث هاني الخليفة.5- فئة سيارات البنزين: المركز الأول عبدالمطلب الشملان. المركز الثاني عبدالرحمن الشدوخي. المركز الثالث إدريس الخلف.ونوه رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت سعود الفغم بالتعاون القائم ما بين الاتحاد وبلدية القصب في سبيل إنجاح البطولة مقدمًا في هذا الصدد شكره وتقديره لرئيس البلدية على الدعم الذي قدمه للبطولة، من خلال تهيئة الميدان وجميع الظروف لتحقيق النجاح من الناحيتين التنظيمية والفنية.وأشاد بالمستويات المميزة التي شهدتها المنافسات في مختلف الفئات وهو ما يدل على انتشار الرياضات اللاسلكية بشكل جيد حتى الآن، مؤكداً أن طموحهم هو نشر هذه الرياضات بشكل أوسع في مختلف مناطق المملكة وهو ما بدأ اتحاد اللعبة بتطبيقه من خلال هذه البطولة في القصب وتدشين دوري المنطقة الشرقية للسيارات اللاسلكية, إضافة إلى البطولات التي ينظمها الاتحاد في الرياض وجدة وباقي مناطق المملكة.// انتهى //14:35ت م0055