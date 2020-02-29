الداير بني مالك 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسنفذ فريق مشروع إنتاج المكتبة الثقافية المرئية التابع لوزارة الثقافة أمس , محافظة الداير بني مالك بالقطاع الجبلي بمنطقة جازان.ويهدف الفريق من الزيارة للقيام بالمهام المناطة به ضمن برنامج وزارة الثقافة لتنفيذ مشروعها الثقافي الوطني المرئي , ليكون واجهة لتراث المملكة وثقافاتها المتعددة , سعياً لإبراز التراث والتعريف به ونشر ثقافته بين الأجيال القادمة و الثقافة الشعبية المتوارثة، إضافة إلى ما يتعلق بالثقافة الحرفية والشعبية من الحرف والبيوت والزينة والتراث والفنون الشعبية وفنون الأداء ومنها فن إلقاء الآداب الشعبية.// انتهى //14:46ت م0057