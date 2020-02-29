الطائف 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واستطلق إدارة تعليم الطائف " بنات " يوم غد المنتدى الأول لمصادر التعلم والذي تنظمه إدارة التجهيزات المدرسية بمقر النادي العلمي.وأوضحت الإدارة في بيان لها أن المنتدى الأول من نوعه لأمينات مصادر التعلم على مستوى الإدارة يعرض لمجموعة من الورش التدريبية والمحاضرات بمشاركة أعضاء هيئة التدريس من الجامعات "بنات" ويصاحبه معرض يبرز أعمال ومنجزات أمينات مصادر التعلم للعام الدراسي الحالي.ويسلط المنتدى وعلى مدى 4 أيام الضوء على عرض بعض التجارب العالمية في نمط التعليم ، أنواع الاختبارات العالمية لمخرجات التعلم ، وتحسين مصادر التعلم وتوظيفها في تجويد مخرجات التعلم ، ومصادر التعلم والتعلم النشر ، ومبادي أمان البيانات الاساسية وكيفية الامتثال لها ، وكيفية التعامل مع الهجمات السيبرانية ، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحقيق الأمن السيبراني ، ومفهوم المكتبة ومحتوياتها.كما يسلط الضوء أيضا على أهمية القراءة والبحث العلمي وطريقة توظيفها باستخدام المكتبة وملفاتها ، وربط الأنشطة والواجبات المدرسية بالمكتبة ، وتشجيع وتحفيز الطلاب على زيارة المكتبة وتأثير زيارة الطلاب للمكتبة في المدى البعيد.// انتهى //14:54ت م0058