الدمام 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسأختتم نادي الصم بالمنطقة الشرقية أمس, مهرجانه الشتوي الذي حضره أكثر من ٢٥٠ أصماً, إلى جانب مشاركة وفد من نادي المنطقة الشرقية لرياضة ذوي الإعاقة.وأوضح رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص في كلمته في ختام المهرجان أن المهرجان الشتوي الذي استمر قرابة الشهر تضمن العديد من البرامج التي تهدف أولا تبني المواهب و استقطابها و خدمة أبناء المنطقة و خارجها للرفع من مستواهم ثقافياً و اجتماعياً و رياضياً وفي كافة المجالات.وأكد الباحص أن من أهداف النادي العميقة و المحورية العمل على تنمية مواهب الصم و استقطاب أكبر عدد من أصحاب الهمم و ضعاف السمع و إعطاء المساحة الكافية لهم لإثبات مهاراتهم في مختلف الأنشطة و تحسين مستوى الخدمة التي يقدمها النادي لمنسوبيه .يذكر أن النادي يهتم بالأنشطة و البرامج المجتمعية التي ترتكز على ثلاثة عناصر هي المسؤولية الاجتماعية التي تشمل النشاط الثقافي و التطوعي و إنشاء وحدة التدريب على لغة الإشارة لإقامة الدورات التدريبية المختلفة و تنظيم المحاضرات التوعوية و التأهيلية في جميع الجوانب التي تخدم الصم و ترفع من مستوى الثقافة لديهم, إلى جانب رفع مستوى التعامل مع التقنية الرقمية و تنمية المواهب و المشاركة في أسابيع الأصم العربي و عقد الشراكات مع مختلف القطاعات الخدمية و تنظيم البرامج الترفيهية المتنوعة و اللقاءات الاجتماعية و تنظيم المهرجانات المتنوعة طيلة العام, بالإضافة إلى استحداث القسم النسائي بالنادي واعتماد برامجه المتنوعة خدمة للنساء الصم و القسم الآخر النشاط الرياضي ورفع مستوى التأهيل لكافة الفرق الرياضية في ستة العاب يشرف الاتحاد السعودي لرياضة الصم عليها.// انتهى //15:05ت م0061