حائل 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل غداً, فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمدينة حائل وجميع محافظاتها, كما يدشن سموه المعرض المصاحب, بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية, وذلك بمجمع قراند مول بحائل.وأعرب مدير المديرية العامة لدفاع المدني بمنطقة حائل العميد عبدالله بن عثمان الركيان عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة حائل لاهتمامه ورعايته لهذه المناسبة التي تجسد حرص سموه على مشاركة رجال الدفاع المدني خلال الاحتفال بهذه المناسبة, مبيناً أن المعرض يضم عدداً من الأجنحة للجهات المشاركة يقدم خلالها برامج في التوعية الوقائية موجهة للأسرة ومسرح للطفل ومعارض عن أحدث معدات السلامة الوقائية.وأوضح أن الدفاع المدني يشارك المنظمة الدولية للحماية المدنية الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني الذي يوافق الأول من شهر مارس من كل عام ويأتي شعاره لهذا العام"السلامة أولا ".وأضاف العميد الركيان أن الدفاع المدني يسعى لمد جسور التواصل مع جميع الجهات الحكومية والأهلية لرفع مستوى الوعي والتبصير بأسباب الحوادث والحرص على تحقيق مبدأ السلامة من كافة المخاطر المحيطة بالإنسان, داعياً المولى القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والحكومة الرشيدة.// انتهى //15:16ت م0062