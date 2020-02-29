القاهرة 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسبدأت اليوم بالقاهرة أعمال اجتماعات الدورة الـ (92) لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، بمشاركة مدير عام المنظمة فايز المطيري، وأعضاء المجلس من الوزراء، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال.وتناقش الاجتماعات عددًا من البنود المهمة، منها تقرير حول المستوطنات الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على الأراضي الفلسطينية وقطاع العمل، والإعداد والتحضير للاجتماع السنوي للمجموعة العربية المشاركة في الدورة الـ (109) لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده في مايو المقبل بجنيف.كما يستعرض المجلس تقريرًا عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية فيما بين دورتي مجلس الإدارة الـ (91) والـ (92)، فضلاً عن التقارير التكميلية للمدير العام، وتقرير حل نتائج أعمال الدورة الـ (105) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي فبراير 2020.// انتهى //15:22ت م0064