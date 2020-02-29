الباحة 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة غداً, فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمدينة الباحة وجميع محافظاتها, وذلك بمركز الأمير حسام للمعارض والمؤتمرات.وأعرب مدير المديرية العامة لدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير بن سعد البسامي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة لاهتمامه ورعايته لهذه المناسبة التي تجسد حرص سموه على مشاركة رجال الدفاع المدني خلال الاحتفال بهذه المناسبة, مبيناً جاهزية مديرية الدفاع المدني بالمنطقة مع كافه الادارات بالمحافظات استعدادها لتدشين فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام تحت شعار "السلامة أولاً", حيث بدأت الاستعدادات بوقت مبكر من خلال عقد العديد من الاجتماعات التحضيرية وعقد اللجان والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.وأكد العميد البسامي أن منطقة الباحة ستشهد هذا العام العديد من الفعاليات والموجهة لجميع شرائح المجتمع والتي تعنى بأهمية السلامة من خلال رفع مستوى الوعي الوقائي, وذلك تطبيق الشعار هذا العام وتكون الفعاليات من خلال المعارض التوعوية التي سيتم تنفيذها في العديد من الأسواق والمجمعات التجارية, وتوزيع النشرات والكتيبات والمطويات التوعوية وتقديم الهدايا التذكارية التي تحمل العبارات الإرشادية, مع إلقاء المحاضرات في الجامعات والمدارس الحكومية والأهلية, بالإضافة إلى تطبيق خطط الإخلاء في المدارس وتنفيذ برنامج يوم الدفاع المدني المدرسي, داعياً المولى القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والحكومة الرشيدة.// انتهى //16:47ت م0072