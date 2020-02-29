مكة المكرمة 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واساجتمع معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل أمس، مع مديرة فرع وزارة الاقتصاد والتخطيط بمنطقة مكة المكرمة الدكتورة مشاعل العتيبي لمناقشة سبل التعاون الاقتصادية والتنموية، بحضور عدد من وكلاء الجامعة ومسؤولي الوزارة.وبحث الاجتماع تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، ووضع بنية أساسية قوية من الدراسات الاستشارية لتطوير خطط التنمية الاقتصادية بالمملكة، بالإضافة للدعم الاحصائي والمعلوماتي وتحقيق مبدأ التشاركية والانتفاع من المعرفة المحلية.وأكدّ مدير الجامعة رغبة الجامعة في تحقيق التعاون مع الوزارة، وتوفير موارد مالية وإدارية تسهم في تحسين البيئة الدراسية، وتعزيز العمل التكاملي مع مختلف القطاعات، وتمكين المبادرات التنموية، والعمل على تطوير الحراك المعرفي والبحث العلمي لأم القرى.// انتهى //16:51ت م0074