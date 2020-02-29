رام الله 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن فلسطين لا تزال خالية من أي إصابة بفيروس كورونا، وأن 55 مواطناً فلسطينياً يخضعون للحجر الصحي بسبب قدومهم من مناطق ينتشر فيها الفيروس .وقالت الوزارة في تقريرها اليومي : إنه تم اجراء 129 فحصاً لعينات مشتبه باصابتها بفيروس كورونا في مختبر الصحة العامة المركزي منذ تاريخ 20/1/2020 وكانت جميعها سلبية أي انها غير مصابة بالفيروس .// انتهى //16:55ت م0076