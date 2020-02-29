مكة المكرمة 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسعقد المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل أمس, فعاليات ورشة عمل الإعاشة مسبقة التجهيز بمكة المكرمة, بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف و مستشار معالي النائب للشؤون البيئية والصحية الدكتور أحمد مطير ومدير الإدارة العامة لحجاج الداخل فايز البركاتي.وشارك في الورشة ممثلين عن الشركة السعودية للكهرباء وأمانة العاصمة المقدسة ومعهد خادم الحرمين الشريفين وكلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز .كما أقام المجلس على هامش الورشة معرضًا مصاحبًا قدمت فيه "15" شركة وطنية خدماتها ومنتجاتها في مجال الإعاشة مسبقة التجهيز، في حين حضيت الورشة بتفاعل كبير من قطاع خدمة حجاج الداخل وسط حضور "247 " مشاركًا من ممثلي قطاع خدمة حجاج الداخل ومن متعهدي الإعاشة.من جانبه أشار معالي نائب وزير الحج والعمرة إلى أهمية تطبيق الإعاشة مسبقة التجهيز كونها تخدم رؤية المملكة, مشيداً بالدور الذي يقوم به المجلس التنسيقي لتطوير خدمة قطاع حجاج الداخل.وأكد وكيل الوزارة لشؤون الحج أن النسبة المستهدفة لهذا العام لتطبق عليها الاعاشة مسبقة التجهيز هي 45% أي ما يقارب 90 ألف حاج من حجاج الداخل وبين شيخ متعهدي طائفة الإعاشة أحمد الشريف أن الطائفة تعمل بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة وأمانة العاصمة المقدسة لتأهيل متعهدي الإعاشة التقليدية لتقديم الوجبات مسبقة التجهيز مشيرًا إلى أن قطاع الإعاشة قادر على تلبية الطلب العالي وتقديم الخدمة وفق أعلى المعايير .بدوره بين رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي عبدالرحمن بن فالح الحقباني أن قطاع خدمة حجاج الداخل يعمل على تجويد الخدمات تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.// انتهى //17:12ت م0078