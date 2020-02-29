الرياض 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واستقام غداً مباراتا الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالشراكة مع معهد إعداد القادة في المملكة العربية السعودية.ويستضيف استاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام الساعة 45 : 2 مساءً مباراة تونس والمغرب، بينما يقام لقاء مصر والسنغال على نفس الملعب في السادسة والنصف مساءً.وكان منتخب المغرب بلغ المربع الذهبي بعد فوزه على ليبيا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.وفي المقابل، تخطى منتخب تونس عقبة شقيقه الجزائري بالفوز بهدفين دون رد، بينما حقق منتخب مصر فوزاً صعباً على العراق بنتيجة 1 - 0, كما حقق منتخب السنغال فوزاً بخماسية دون مقابل على حساب نظيره البحريني، ليضرب موعداً مرتقباً مع مصر في الدور قبل النهائي.// انتهى //17:15ت م0080