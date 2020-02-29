الرياض 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واساختتمت بنادي الحي بمدرسة حسان بن ثابت بالرياض منافسات بطولة المملكة للتايكوندو المفتوحة الـ 18 (للبومسي) على كأس التميز بمشاركة (24) نادياً.وحقق لقب البطولة فريق الهَدىَ وحل وصيفاً فريق الترجي فيما جاء فريق الشباب ثالثاً ، وحصل على كأس الفريق المثالي النادي الأهلي وجائزة افضل لاعب ناشئ لاعب الهدى علي الصدير وأفضل لاعب في البطولة عبدالرحمن الغامدي من نادي الشباب.وفي ذات الصدد أقيمت منافسات بطولة المملكة المفتوحة للهيئات للدرجة الأولى وانتزع لقبها أكاديمية التايكوندو ، وحل في المركز الثاني أكاديمية ساحة النجوم وحلت قاعدة الملك سلمان للإسناد البحري في المركز الثالث.وفي نهاية البطولة توّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو محمد الوبران الفائزين بجوائز البطولة وأفضل (3) حكام وهم علي جوهر وفاضل الدار وهتان الزغبي وجرى أيضاً تكريم قائد نادي الحي بمدرسة حسان بن ثابت مبارك المواش والمشرف الرياضي فهد النقيه.بدوره أكد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد العمري أن المكسب الأكبر بروز نجوم جديدة في لعبة اللبومسي علاوة على الكوادر الأخرى في الصعيد التحكيمي والتدريبي وهذا الهدف الذي نخطط له في المنافسات المحلية.// انتهى //17:17ت م0081