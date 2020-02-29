بغداد 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسلقي ثلاثة من عناصر "الحشد العشائري" مصرعهم في هجوم ارهابي مسلح بشمال بغداد.وافادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان اليوم بإن العناصر الثلاثة قتلوا بنيران مباشرة اطلقها مسلحون تابعون لعصابات "داعش" الإرهابية في منطقة "هورالباشا" شمال بغداد، موضحة بان القوات الأمنية باشرت البحث عن العناصر الارهابية التي نفذت هذا العمل الارهابي.وكانت خلية الاعلام الامني العراقية قد اعلنت في بيانين صحفيين منفصلين يوم امس الجمعة، عن مقتل عنصري امن واصابة اثنين اخرين بجروح في تعرضين ارهابيين بمحافظة كركوك شمال بغداد.// انتهى //17:18ت م0082