الرياض 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واستعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للصحافة الرياضية اجتماعاً لها في العاصمة المغربية الرباط تزامناً مع إقامة المباراة النهائية لبطولة محمد السادس للأندية العربية الأبطال لكرة القدم خلال الفترة من 16 - 20 ابريل القادم التي سيتم خلالها تكريم نجوم الكرة العربية الفائزين بالاستفتاء الذي نظمه الاتحاد في الفترة الأخيرة بالتعاون مع الاتحاد العربي لكرة القدم وفق اتفاقية التعاون بين الطرفين .وستعتمد اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها برامج الاتحاد القادمة وخطة نشاطاته للعام الحالي واستعراض مسيرة الاتحاد وبرامجه المستقبلية وارتباطاته العربية والآسيوية والدولية ومناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للاتحاد من خلال اللجنة التي كلفها الاتحاد في الاجتماع الأول بوضع تصوراتها حول تعديل بعض مواد النظام الأساسي من خلال لجنة تضم عدداً من الزملاء من أعضاء اللجنة التنفيذية ..إلى جانب الاستماع إلى الزملاء رؤساء اللجان المساعدة الدائمة التي تم تشكيلها مؤخرا حول برامج عمل تلك اللجان خلال الفترة القادمة والسبل الكفيلة بتفعيل عملها لخدمة الإعلام الرياضي في الوطن العربي.بدوره أكد رئيس الاتحاد محمد جميل عبد القادر أهمية الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية كونه سيبحث في العديد من الأمور التي تخص مسيرة الاتحاد الهادفة إلى تنفيذ برامجه لما فيه مصلحة الإعلام الرياضي في الوطن العربي.وأشاد بالدعم الكبير الذي يلقاه الاتحاد من أسرة الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ودوره المهم في تطوير مسيرة الكرة العربية.كما أشاد بالتعاون الكبير بين الاتحادات والروابط واللجان والجمعيات أعضاء الاتحاد العربي للصحافة الرياضية نظراً لتعاونها الكبير مع الاتحاد.// انتهى //17:34ت م0087