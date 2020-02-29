الرياض 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واستختم غداً مباريات الدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة خمس مباريات.وسيلتقي على صالة وزارة الرياضة في المدينة المنورة عند الساعة 4.00 مساءً الأنصار صاحب المركز الثامن برصيد (23) نقطة والهلال الذي يحتل المركز السادس برصيد (26) نقطة.وعلى نفس الصالة عند الساعة 5.45 مساءً يحل الفتح صاحب المركز الخامس برصيد (27) نقطة ضيفا على أحد صاحب المركز الثاني برصيد (30) نقطة.وعلى صالة وزارة الرياضة في الرياض يلتقي عند الساعة 4.00 مساءً النصر متصدر الدوري برصيد (31) نقطة فريق أبها الذي يحتل المركز التاسع برصيد (20) نقطة.وفي نفس التوقيت على صالة وزارة الرياضة في جدة يستضيف الاتحاد صاحب المركز الثالث برصيد (30) نقطة نظيره الوحدة الذي يحتل المركز السابع برصيد (23) نقطة، كما يلتقي على صالة نادي الفتح في الإحساء فريقا الأهلي صاحب المركز الرابع برصيد ( 27) نقطة و الشروق صاحب المركز الأخير برصيد (18) نقطة.وفي سياق اخر حدد الاتحاد السعودي لكرة السلة موعد انطلاق بطولة(البلاي أوف) لدوري الأندية الممتازة بنظام التجمع المقرر إقامته بمحافظة جدة ‪يوم الخميس المقبل‬ وتشارك فيه الأندية الستة الأوائل في البطولة وسيتم نشر مواعيد المباريات بعد ختام الجولة الأخيرة غداً التي سيتحدد من خلالها ترتيب الفرق.// انتهى //17:39ت م0089